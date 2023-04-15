تحليق 60 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين بالأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم السبت، تحليق 60 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 1450 سائحًا من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

البالون أهم الأنشطة السياحية في الأقصر

وأشار الطيب، إلى أن البالون الطائر يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، ويعد من أهم الأنشطة السياحية التي وفرت أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17 شركة بالون طائر في وظائف طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

رواج كبير في الموسم السياحي

وأوضح الطيب، أن البالون هذا الموسم شهد رواجا سياحيا غير مسبوق بفضل التدفقات السياحية التي جاءت إلى الأقصر مدفوعة بالعديد من الأحداث والفعاليات السياحية العالمية التي شهدتها الأقصر خلال الفترة الماضية وجهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.