5 أماكن لشراء السلع بأسعار مخفضة قبل عيد الفطر.. أبرزها «المواطن أولا»

خلال الفترة الأخيرة، طرحت الحكومة عِدة مبادرات للتسهيل على المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، إذ وفرت السلع الأساسية بأسعار أقل من المعروضة بالأسواق، وذلك عن طريق عدة مبادرات تنتشر في ربوع الجمهورية، فضلًا عن السيارات المتحركة لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة.

أماكن شراء السلع بأسعار مخفضة

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أبرز الأماكن المخصصة لبيع السلع بأسعار مخفضة، لتوفير سلع واحتياجات العيد بأسعار مناسبة.

منافذ المواطن أولاً

مؤخرًا، افتتحت محافظة القاهرة عِدة أماكن جديدة من منافذ المواطن أولا، لتوفير السلع بأسعار مخفضة تحت مسمي المواطن أولاً، وتشهد هذه المنافذ إقبالاً كبيرا من المواطنين، وتوجد بشارع القصر العيني وميدان العتبة وحي الأسمرات وشارع 9 بحى المقطم، ويجري الاستعداد لفتح عدد من منافذ المواطن أولًا بعد مناطق في القاهرة، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية.

المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل

توفر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن المطروح في الأسواق، وتنتشر في محافظات الجمهورية، حيث توجد في السيدة زينب، امتداد شارع السد، ميدان زينهم، ومنطقة الموردي، وفي دار السلام، شارع الفيوم، شارع مجمع المدارس، وشارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف، والبساتين بشارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء، شارع 250 أمام المركز الأولمبي، ومنطقة بير أم سلطان، والدقي بشارع المرور وكوبري ثروت أمام جامعة القاهرة، ومنها منافذ مخصصة للسلع فقط وأخرى ملحق بها منافذ لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بأسعار مخفضة.

معارض أهلا رمضان

انطلقت معارض أهلًا رمضان قبل شهر رمضان الكريم، لتوفير السلع الأساسية واللحوم والياميش، وتشمل المنتجات أخرى من الملابس وبيع المفروش والإكسسوارت والمشغولات اليديوية، بتخفيضات تصل من 20% إلى 30%، ويوجد أكثر من 200 معرض بالإضافة إلى السيارات المتحركة في القرى والنجوع، ورغم أنه كان من المقرر أن تنتهي هذه المعارض مع دخول شهر المعظم إلا أنه تيسيرا على المواطنين، ما زالت معارض أهلا رمضان تفتح أبوابها أمام الجمهور وتقدم سلعًا بأسعار مخفضة.

مبادرة كلنا واحد

وهي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة يصل بعضها لـ 60%، وتوجد في عدة أماكن بالقاهرة أبرزها، ميدان الدقي بالقرب من محطة المترو وميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح، وتنتشر في محافظات الجمهورية.

منافذ أمان

تتبع وزارة الداخلية، وتعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار بالسوق المحلي، وتنتشر بكل محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها ما يزيد على 740 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، 190 منفذا متحركا عن طريق السيارات للوصول إلى القرى والمناطق شديدة الاحتياج التي يصعُب توفير منافذ ثابتة بها، وتوجد بعض منافذها في القاهرة بميدان العتبة وميدان الإسعاف وميدان رمسيس بالقرب من محطة مصر والسيارات المتنقلة في ميدان الدقي والبحوث التي توفر اللحوم والزيوت بأسعار مخفضة.