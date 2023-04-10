شعبة الخضراوات: استقرار الأسعار في الأسواق.. والبطاطس بـ5.5 جنيه

تشهد أسعار الخضراوات الفترة الحالية استقرارًا في ظل ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتشهد الأسواق تزاحماً متزايدا في أيام العطلة.

استقرار أسعار الخضراوات الفترة الراهنة

وقال محمد عبدالحميد عضو شعبة الخضراوات والفاكهة في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الخضراوات الفترة الحالية تشهد استقرارا ملحوظاً، بعد أن شهدت تراجعاً الفترة الماضية في أصناف معينة بنحو 10 جنيهات في الصنف الواحد.

إقبال متزايد على شراء الخضراوات

وأكد «عبدالحميد» أن الأسواق المصرية تشهد منذ بداية شهر رمضان المبارك إقبالاً كثيفاً بدأ منذ منتصف شهر مارس الماضي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم ويزداد الإقبال أكثر أيام العطلة.

أسعار الخضراوات

وأوضح عضو شعبة الخضراوات والفاكهة الأسعار في الأسواق إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة 4 إلى 8 جنيهات بعد أن وصل سعرها منذ عدة أيام الي 13 جنيها، ويتراوح سعر الملوخية ما بين 10 و14 جنيها بعد أن وصل إلى 18 جنيهًا، كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 و8 جنيهات.

وأضاف أن سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم ما بين 5 و8 جنيهات والبروكلي ما بين 5 و8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي ما بين 15 و25 جنيها.

ويتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و17 جنيها بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها، والبذنجان البلدي ما بين 7 و10 جنيهات والباذنجان الرومي بين 5 و8 جنيهات.