أسعار اللحوم اليوم بمحافظة الشرقية.. «التشادية» بـ145 جنيها

تتعدد مصادر بيع اللحوم بمحافظة الشرقية، سواء محلات الجزارة أو المنافذ الخاضعة للدولة وأبرزها معارض أهلا رمضان، وتبدأ الأسعار فيها اليوم الاثنين من سعر 145 جنيها للكيلو، فيما تبلغ سعر الكبدة المجمدة 100 جنيه.

وفي هذا الصدد تستعرض الوطن أسعار اللحوم اليوم الاثنين، بمنافذ معارض أهلا رمضان بالشرقية والمنافذ التابعة للدولة تلك التي تطرحها الدولة الدولة المصرية بتخفيضات مقارنة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة.

تخفيضات أسعار اللحوم بالشرقية

وتطرح الدولة في منافذ البيع المخفضة مثل معارض أهلا رمضان ومنافذ آمان وكلنا واحد وغيرها لحوما باسعار مخفضة، وتبدأ أسعارها من 145 جنيها للكيلو.

تبلغ أسعار اللحوم التشادية بمحافظة الشرقية 145 جنيها للكيلو.

تبلغ أسعار اللحوم السوداني المبردة 200 جنيه، سواء اللحم القطع أو المفروم بمعارض أهلا رمضان.

تبلغ أسعار اللحوم الضأن 250 جنيها بمعارض أهلا رمضان.

أسعار الكبدة السوداني المبردة 210 جنيهات.

تبلغ أسعار اللحوم البلدي الطازجة بمنافذ أمان وكلنا واحد 220 جنيها للكيلو.

تتراوح أسعار اللحوم البلدي بمحلات الجزارة بمحافظة الشرقية من 240 وحتى 290 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم التشادية بالشرقية

وأشار محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية إلى أن الأسعار بمعارض أهلا رمضان مخفضة مقارنة بالأسعار في المنافذ التجارية لافتا إلى أن أسعار اللحوم التشادية أقل سعر للحوم اذ يبلغ سعر الكيلو 145 جنيها.

سيارات تتجول باللحوم

وتوجد سيارات محملة بالحوم التشادية واللحوم المجمدة تتجول بمدن وقرى محافظة الشرقية للوصول الى كافة المواطنين وحتى منازلهم او أقرب نقطة لهم.