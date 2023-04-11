تكثيف الجهود لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

كثفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وجمعية الأورمان، من جهودهما، في توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك، وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم، والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

توزيع عدد 1400 كيلو لحوم على الأهالي بقرى 3 مراكز بكفر الشيخ

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه تم توزيع عدد 1400 كيلو لحوم على الأهالي بقرى «القصابي، والعفيفي، وسد خميس»، بمركز سيدي سالم، وقريتي «أبو زيادة، والطوانسي»، بمركز دسوق، وقرية «الغنيمي»، بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

وأشاد «مسلم»، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل، لتخفيف الأعباء، وتحسين مستوى معيشة الموطنين، لافتاً إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي لمحافظة كفر الشيخ في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعة تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يُساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، فضلاً عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».