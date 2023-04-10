«الغرف التجارية بالقاهرة»: استقرار ملحوظ لأسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

قال سيد النواوي عضو شعبة الغرف التجارية في القاهرة، وأحد مستوردي اللحوم، إن أسعار اللحوم المستوردة تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا ملحوظا بالأسواق.

إقبال المواطنين على شراء اللحوم

وأضاف النواوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً من جانب المواطنين على شراء اللحوم المستوردة وذلك بمناسبة شهر رمضان؛ إذ يزداد الإقبال على شراء اللحوم الحمراء في المواسم مثل عيد الأضحي المبارك وشهر رمضان، متوقعا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

أسعار اللحوم المستوردة

وأوضح عضو شعبة الغرف التجارية، أن سعر اللحوم البرازيلي المجمدة يتراوح ما بين 210 و220 جنيها، وذلك للتجار، وتصل للمستهلك ما بين 230 و235 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحوم الهندي بالنسبة للتجار ما بين 185 و190 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 210 جنيهات، كما يبلغ سعر اللحوم السوداني 195 جنيها.