الاتحاد المصري يستعرض النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية لعام 2022، وألقى نظرة عامة على تجديدات إعادة التأمين عالمياً في 1 يناير 2023.

النتائج المالية لشركات إعادة التأمين عالمياَ لعام 2022

وبلغ متوسط نمو الأقساط على أساس سنوي 12.1٪ للعام المالي 2022، مصاحباً ارتفاع في أسعار الافرع التأمينية التجارية وأعمال إعادة التأمين، فيما انخفض متوسط النسبة المركبة بشكل طفيف إلى 95.7٪، مقارنة بعام 2021 والذي بلغت فيه 94.7٪، وذلك بسبب الزيادة الناتجة في معدل الخسارة الناتج عن التضخم.

وأشار الاتحاد إلى أن خسائر الاستثمار على متوسط العائد على حقوق الملكية خلال العام انخفض إلى 10٪، مقارنة بـ12.6٪ في عام 2021، فيما انخفضت حقوق المساهمين بمتوسط 27٪ ويرجع ذلك إلى الخسائر غير المحققة من الاستثمارات وكذلك انخفاض عائد رأس المال.

ورغم انخفاض حقوق المساهمين، ظلت الملاءة الأوروبية قوية عند 235٪ مقارنة بـ225٪ في عام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة الثابتة والأرباح المحتجزة، كما ظل تقدير متوسط ربحية السهم لعام 2023 دون تغيير تقريبًا بعد نتائج السنة المالية 2022.

تحليل اتجاهات الأسعار خلال 2022

وأوضحت «جاليجر ري» في تقريرها عن النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية خلال عام 2022، أن متوسط نمو إجمالي في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.1٪ للسنة المالية 2022 و10.2٪ للربع الرابع من عام 2022، مع وجود زيادة قوية في السنة المالية 2022 تأتي من شركات إعادة التأمين العالمية بنسبة (+ 16.7٪).

وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في عام 2022، مقارنة بآخر 40 عاما.

كما ذكرت النشرة تحليل اتجاهات نتائج الاكتتاب خلال عام 2022، وتأثر العائد على حقوق الملكية بتغيرات أسواق الأسهم، وكذلك تأثر حقوق حملة الأسهم بقيم الأصول وعوائد رأس المال، حيثُ انخفضت حقوق حملة الأسهم بمتوسط 27٪ في السنة المالية 2022.

وشهدت أوروبا بمفردها انخفاضا بمعدل (-36٪)، والدافع الرئيسي لانخفاض حقوق حملة الأسهم هو الخسائر غير المحققة في المحافظ الاستثمارية للشركات والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة والركود الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات والأسهم المملوكة لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وتناولت النشرة أيضاً الاتجاهات العامة في تجديدات إعادة التأمين عام 2023 وأسباب صعوبات التجديدات، وهي زيادة الظواهر المناخية والخسائر الكارثية، والتضخم، وارتفاع أسعار إعادة التأمين، كما تطرقت النشرة إلى تصريحات بعض كبار معيدي التأمين مثل شركة «Hannover Re ، Gallagher Re»، وشركة «Swiss Re».