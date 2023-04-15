يقترب نهاية الشهر الكريم ويهتم الكثيرون في الدول الإسلامية، بمعرفة موعد عيد الفطر والعطلات الرسمية التي يحصلون عليها، وفي وجه الخصوص موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر حيث لا يزال من الصعب تحديد موعده بالضبط.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر

يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر فلكياً بعد رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك، وهو ما يعتمد على الظروف الجوية والجغرافية في الجزائر.

ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يكون الجمعة 21 أبريل 2023 هو موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك في الجزائر، فإن الشهر الكريم من المحتمل أن يكون 29 يوم، وبذلك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو بداية شهر شوال الموافق لعيد الفطر المبارك.

ومن الناحية الشرعية، ستستطلع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رؤية هلال شهر شوال المبارك ليلة الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ الموافق 21 أبريل الجاري، وإذا تعذر رؤية الهلال في تلك الليلة، فسيتم إكمال عدة شهر رمضان إلى 30 يومًا، وسيكون الجمعة 21 أبريل هو المتمم لشهر رمضان وبذلك سيكون يوم السبت الموافق 22 أبريل هو بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

إجازات عيد الفطر في الجزائر

ووفقًا لجدول العطلات الرسمية التي تعلنها السلطات الجزائرية في بداية العام، فإن عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام تتكون من يومين فقط، وهما يوم الجمعة 21 أبريل والسبت 22 أبريل.

وينتظر الكثير من المسلمين في الجزائر عيد الفطر المبارك، الذي يمثل فرصة جيدة للقاءات العائلية والأسرية حيث تتجمع الأسر وتتوافد الأهل والأقارب للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المميزة حيث تعاد صلة الأرحام وتتبادل الهدايا بين الأصدقاء والأقارب، وتتكثف العلاقات الاجتماعية وتتعزز المودة والمحبة بين الناس.