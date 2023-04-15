محافظة الدقهلية: زيادة معدلات تنفيذ محور قولونجيل الجديد بالمنصورة قبل العيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن العمل بأقصى طاقة ممكنة في مشروع المحور المروري الجديد على نهر النيل فرع دمياط «محور قولونجيل الجديد امتداد المشاية السفلية بالمنصورة» على مدار 24 ساعة لزيادة معدلات التنفيذ قبل عيد الفطر المبارك، وسرعة تجهيز وتشوين المواد اللازمة للعمل من دبش وسن وحديد وغيرها داخل الموقع لضمان عدم التوقف في أي وقت، والانتهاء من إزالة الأشجار التي تعوق أعمال تنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة حماية النيل قبل عيد الفطر.

إزالة الجزء الخلفي لمسجد الأنوار على محور قولونجيل الجديد

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه سيتم البدء في إزالة الجزء الخلفي لمسجد الأنوار المحمدية المتعارض مع العمل في محور قولونجيل الجديد بعد عيد الفطر المبارك وبناء دور جديد عوضاً عنه وبعد انتهاء المواطنين من أداء صلاة التراويح، وبناء دور جديد عوضاً عنه بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف وتشطيبه على أعلى مستوى.

محور قولونجيل الجديد حلم طال انتظاره

وأكدت أن مشروع محور قولونجيل الجديد هو امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة، وثمنت دور وزارات النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية.

وجرى تكليف كل من مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق بسرعة الانتهاء من إزالة الأشجار التي تعوق أعمال تنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة حماية النيل قبل عيد الفطر.

وصف محور قولونجيل الجديد في المنصورة

ويقع مشروع محور قولونجيل الجديد على نهر النيل فرع دمياط، بامتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتداء من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى منطقة قولونجيل بطول 2.100 كيلو متر بعرض 10.5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على نهر لنيل وسيتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة.

حضر اجتماع محور قولونجيل الجديد كل من المهندس زناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس أيمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وفكرية سلامة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وإيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.