أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الدقهلية وانخفاض درجات الحرارة

شهدت بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع سماع أصوات الرعد وظهور البرق في السماء، مع انخفاض درجات الحرارة وتكاثر الغيوم.

أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة في تراكم مياه الأمطار في المناطق المنخفضة من الشوارع، وذلك خلال فترة بسيطة من سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.

خريطة سقوط الأمطار

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال يومي الأربعاء 12 أبريل والخميس 13 أبريل، وذلك بنسب متفاوتة على بعض المحافظات وتكون رعدية تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف البيان أن درجات الحرارة تنخفض وتتساقط أمطار متفاونة الشدة تكون رعدية أحيانًا على شمال البلاد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من «2.5: 3 أمتار».

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات موجة الطقس

كما أكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو، بالإضافة لسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.