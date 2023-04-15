أسعار كعك العيد في المنافذ الحكومية.. تبدأ من 75 جنيها وهذه أماكن بيعها

تحرص الحكومة طوال الوقت على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والسلع المرتبطة بالمناسبات والمواسم، ومن بينها الكعك والبسكويت والمخبوزات المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وطرحها بمنافذها المتعددة بأسعار مخفضة، ونستعرض أسعار كعك العيد في المنافذ الحكومية.

وفي إطار خطط وزارة التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار، طرحت أسعار كعك العيد في المنافذ الحكومية التابعة لها بتخفيضات تتراوح ما بين 50 و60% للكيلو عن أسعار السوق.

أسعار كعك العيد في المنافذ الحكومية

وجاءت أسعار كعك العيد في المنافذ الحكومية على النحو التالي:

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

أسعار علب الكعك والبسكويت بالمنافذ الحكومية

ويتوافر في بالمنافذ الحكومية علب كعك العيد المشكلة بالأسعار التالية:

- علبة مشكلة 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكلة 2 كيلو كعك وبسكويت وبيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكلة 2.5 كيلو كعك وبسكويت وبيتي فور وغريبة 300 جنيه.

- علبة مشكلة 3 كيلو كعك وبسكويت وبيتيفور وغريبة 350 جنيها.

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو كعك سادة بسعر 75 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور وعلبة بتي فور بسعر75 جنيهًا.

- كيلو كعك مشكل بسعر 85 جنيهًا.

- كيلو كعك محشو ملبن 75 جنيهًا.

- 2 كيلو من الكعك المشكل بسعر 165 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل من الكعك الفاخر 190 جنيهًا.

- كيلو بسكويت سادة بسعر 70 جنيهًا.

- كيلو بسكويت فاخر بسعر 75 جنيهًا.

- 2 كيلو بسكويت فاخر 149 جنيهًا.

- كيلو كحك محشو بالمكسرات 105 جنيهات.

- كيلو غريبة سادة 100 جنيه.

- كيلو غريبة محشوة لوز 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 95 جنيهًا.

- كيلو مشكل 75 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل 155 جنيهًا.

أماكن بيع كعك العيد في المنافذ الحكومية

وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة ومتنوعة من الكحك، بالمنافذ الحكومية والمتمثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جميعتي ومنافذ شركة النيل، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة في الميادين والأماكن النائية بالمحافظات.

وبخلاف منافذ وزارة التموين يوجد العديد من المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الداخلية ومنها منافذ أمان ومنافذ مبادرة كلنا واحد وسياراتها المتنقلة، ومنافذ المواطن أولا التي تنشر في عدة أماكن بمحافظة القاهرة.