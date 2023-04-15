نقيب المحامين: 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وأسر المتوفين

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع 500 جنيه.

زيادة المعاشات

كما قرر تشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وخبيرين اكتواريين، ومدير إدارة المعاشات، والمدير المالي؛ لدراسة زيادة المعاشات، على ضوء المركز المالي للنقابة.