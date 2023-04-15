«أوقاف قوص» تعتمد 16 ساحة أهلية لإقامة صلاة عيد الفطر

قال الشيخ عمرو الهواري، مدير عام إدارة أوقاف قوص بمحافظة قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى 16 ساحة أهلية موزعة على بندر وقرى المركز.

صلاة عيد الفطر في قوص

وأشار مدير أوقاف قوص، أن تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، جاءت صريحة بضرورة اتخاذ اللازم بشأن تجهيز 2218 مسجدا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها، بالإضافة إلى الساحات الأهلية المعتمدة من قبل بالتنسيق الكامل مع إدارات الأوقاف التسع والوحدات المحلية للمراكز.

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك في قنا

وأضاف «الهواري» إلى أن ساحات الصلاة المصدق عليها لإقامة صلاة عيد الفطر بها هذا العام هي 16 ساحة، وتتمثل في الآتي:

- 5 ساحات في بندر قوص: الاستاد الرياضي - نادي الشعب - العويضات - أهل السنة - مصنع السكر.

- 4 ساحات في قرية الخرانقة: التصافي - أبوقرون - الشيخ حمد الله - النادي الرياضي بنجع رجب ملعب الشوادر.

- ساحتان في قرية المسيد: السيد عمر - مكتب القصب.

- ساحتان في قرية المعري: مجمع المدارس - الروشن.

كما تؤدى صلاة العيد في قرية المخزن بساحة الجهلان وساحة ملعب الكلالسة وساحة الليثي بقرية الجمالية وساحة النادي الرياضي بالمقارين.