أسعار الرنجة 2023 في التموين والمجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 90 جنيهًا

أيام ويحل عيد شم النسيم لعام 2023، والمقرر له يوم الإثنين المقبل، الذي يعد من أشهر الاحتفالات به، تناول الأسماك المملحة والمدخنة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الرنجة 2023 في التموين.

أسعار الرنجة 2023 في التموين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من أسماك الرنجة والفسيخ والعديد من الأسماك المدخنة الأخرى، في الفروع والمنافذ الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 25%، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الرنجة 2023 في التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر كيلو الرنجة بـ 90 جنيهًا، وتعد أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنحو 25%، لافتة إلى أنه تم طرح ما يقرب من 300 إلى 400 كيلو رنجة في اليوم الواحد لفروع شركة النيل على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.

نصائح وزارة الصحة عند تناول الرنجة في شم النسيم

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بعدم شراء الأسماك المملحة والمدخنة من الباعة الجائلين، مع ضرورة الشراء من المحال المعروفة وليست مجهولة المصدر، مشددة على عدم الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ، بسبب كثرة أملاح الصوديوم الكامنة بها التي تؤثر على الرئة والقلب.

وشددت وزارة الصحة والسكان على، ضرورة البعد عن تناول عظام وأحشاء ورأس الأسماك المدخنة، لأن هذه المناطق هي التي تتركز بها السموم، مشيرة إلى توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي على مستوى محافظات الجمهورية.