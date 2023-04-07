تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب كفر منصور بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالية تكريم 500 طليع من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب كفر منصور التابع لإدارة شباب طوخ بالقليوبية .

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظم مركز شباب كفر منصور احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم وسط حضور غفير من أهالي القرية وكبار المشايخ يصل عددهم إلى 4000 من أهالي قرية كفر منصور والقرى المجاورة، بحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، و رضا حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور.

شمل التكريم حفظة 3 أجزاء من القرآن و 5 أجزاء و10أجزاء و 15 جزء و 20 جزء و 25 جزء، وحفظة القرآن الكريم كاملا، والتي تأتي في شهر رمضان المعظم شهر القرآن لتشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ضرورة الاهتمام بتكريم حفظة القرآن

أكد «الصبروط» على ضرورة الاهتمام بتكريم حفظة القرآن وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية .