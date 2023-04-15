استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للصف الثاني الثانوي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، والتي تبدأ 14 مايو القادم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، رسمي وخاص لغات وعربي رياضي وخدمات كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الاولى

الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 مايو: الأحياء/ الفلسفة

الأحد 21 مايو 2023: الرياضة البحتة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأحد 21 مايو 2023: الرياضيات العام

الأحد 21 مايو 2023: الفيزياء/ التاريخ

الثلاثاء 23 مايو 202: تطبيقات الرياضيات ــ علمي

الثلاثاء 23 مايو 202: الجغرافيا

الثلاثاء 23 مايو 202: الكيمياء/ علم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني التي تبدأ 14 مايو القادم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيمها وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.