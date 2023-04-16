مواعيد قطارات القاهرة المنصورة في العيد.. اعرف التفاصيل

يهتم الكثيرون من أهالي محافظة المنصورة، وكذلك المقيمين في القاهرة، لمعرفة مواعيد قطارات السكة الحديد بأنواعها، خلال عيد الفطر، للسفر إلى مسقط رأسهم وقضاء العيد مع ذويهم.

وأعلنت هيئة السكة الحديد المواعيد المختلفة للقطارات، على مستوى المحافظات، وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات خط «القاهرة - المنصورة».

مواعيد قطارات القاهرة - المنصورة في العيد

- قطار 965 مكيف ومميز درجة ثانية، يتحرك من القاهرة الساعة 7:30 صباحًا.

- قطار 949 مكيف ومميز، يتحرك من المحطة الساعة 1:20 ظهرًا.

- قطار 1915 مميز ومكيف، يتحرك من المحطة في الساعة 3:10 عصرًا.

- قطار 1917 الإسباني درجة أولى وثانية، موعد تحركه في الساعة 4:35 عصرًا.

- قطار 969 قطار مكيف ومميز، موعد التحرك من المحطة 7:20 مساءً.

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة في العيد

- قطار 948 مكيف ومميز درجة ثانية، موعد التحرك 5:35 صباحًا.

- 1914 مكيف ومميز درجة ثانية، موعد التحرك 6:25 صباحًا.

- قطار 964 مميز ومكيف درجة ثانية، موعد التحرك 7:35 صباحًا.

- قطار 966 مميز ومكيف درجة ثانية، موعد التحرك 3:05 عصرًا.

- قطار 994 مميز ومكيف درجة ثانية، موعد التحرك 5:45 عصرًا.