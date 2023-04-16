6 مدن أعلى حرارة في طقس اليوم.. والعظمى بأسوان تسجل 36 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيا على بعض المناطق اليوم الأحد، لتتجاوز 36 درجة في عدة مدينة بعد انخفاضها لأكثر من 10 درجات مئوية خلال الفترة الماضية، بينما ما زالت الأجواء باردة ومعتدلة على باقي الأنحاء، لتسجل العظمى أقل من 20 درجة مئوية.

وتسجل 6 مدن مصرية أعلى درجات حرارة في طقس اليوم الأحد، بين 35 و36 درجة مئوية للعظمى، والصغرى بين 16 و21 درجة مئوية.

طقس اليوم الأحد

وتشهد المدن الأعلى درجات حرارة اليوم الأحد، سطوع الشمس نهارًا، وارتفاع نسبة الرطوبة لتزيد الإحساس بالحرارة، فضلا عن نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة التي تظل عالقة بالجو، بالإضافة لعدم توافر فرص لسقوط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بطقس اليوم الأحد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

- أسوان 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 35 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- سيوة 35 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.