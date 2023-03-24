عالم أزهري: الرسول أخبرنا بأن إطعام جائع خير من ألف ركعة في سبيل الله

قال الشيخ إبراهيم همام أحد علماء الأزهر الشريف، إن إطعام الطعام هو الذي ينشئ المودة والمحبة بين الناس، ويقوم على أساس التكافل الاجتماعي في المجتمعات، وهو ما ورد في القرآن الكريم، وتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما له من أهمية، وقال الرسول الكريم، إن لقمة تضعها في بطن جائع خير لك من ألف ركعة في سبيل الله عز وجل.

إطعام جائع خير من ألف ركعة

وأضاف «همام» في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنه ورد في السنة سؤال من رجل للرسول الكريم، أرغيف عيش في بطن جائع أم ركعتين في سبيل الله؟، فقال صلى الله عليه وسلم: رغيف عيش تطعم به جائع خير لك من ألف ركعة في سبيل الله بعد الفريضة.

فضل إطعام الطعام

وتابع بأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الإنسان (إنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)).

وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الذين يطعمون الطعام للجائعين وللفقراء والمساكين جعلهم الله سبحانه وتعالى من الأبرار، فإذا أراد الإنسان أن يبر نفسه وأن يكون محبوبًا عند الله جل وعلى وله مكانة بالجنة، فعليه بإطعام الطعام، كونه حياة، لذا نجد أن الممتنعين عن الطعام والشراب كالإضراب عن الطعام يؤدي إلى الموت.