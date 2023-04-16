 إلى أين تتجه أسعار الذهب في العيد؟.. المعروض كبير والطلب أكبر

شهدت الأيام الماضية إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على شراء الذهب، وذلك نظراً لأن المعدن الأصفر يُعد مخزناً للقيمة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم الكبيرة التي تشهدها البلاد حالياً، إلا أن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لما قاله عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الذي أكد أن المعروض من الذهب كبير، ولكن الطلب أكبر.

أسعار الذهب في مصر

وأكد المغربي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب في مصر أعلى من الأسعار العالمية، وذلك نتيجة زيادة الطلب على المعدن الأصفر مقارنة بالطلب العالمي، مشيراً إلى أن المتحكم الرئيسي في الأسعار هو العرض والطلب ولا شيء آخر، وأضاف أن أسعار الذهب خلال تعاملات الصباح اليوم الأحد، تشهد استقراراً مقارنةً بالأسعار بداية الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 24، في تعاملات اليوم، حوالي 2594 جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2378 جنيهاً، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2270 جنيهاً، بينما سجل عيار 18 حوالي 1946 جنيهاً.

استقرار أسعار الذهب خلال الأعياد

وتوقع عضو مجلس إدارة شعبة الذهب في الغرفة التجارية استقرار أسعار الذهب خلال فترة الأعياد، خصوصاً أن الأيام الماضية شهدت زيادة وصلت نحو 100 جنيه في أسبوع، مما يؤكد أن فترة العيد ستشهد حالة من الاستقرار إلى حد كبير.

نصائح للمقبلين على شراء الذهب

ونصح المغربي المقبلين على الزواج أو من يرغب فى شراء الذهب كمخزن للقيمة، أن يشتري من أماكن موثوق بها، حتى لا يتعرض للغش، بالإضافة إلى التأكد من الحصول على فاتورة الشراء مختومة، موضحاً أن من يشتري الذهب كاستثمار فعليه شراء السبائك الذهبية أفضل من المشغولات، التي تقل فيها المصنعية بشكل كبير.