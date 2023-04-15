أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2270 جنيها

أغلقت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، إذ يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 1946 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم على 2594 للشراء وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 22 أغلق على 2378 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وواصل عيار21 استقراره داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إذ يبلغ 2270 جنيها للشراء، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1513 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

واستقر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة دون مصنعية في نهاية تعاملات اليوم على سعر1297 جنيها للشراء.

استقرار سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب هدوءا ملحوظا في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إذ يبلغ 18160 جنيها للشراء كما يبلغ سعر الأونصة 80682 جنيها.

ومن جهته، قال ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب الفترة الحالية عادلة للغاية ولا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الذهب الفترة المقبلة؛ لأن الأسعار تتوقف على وضع البورصة العالمية موجها نصيحة للمواطنين بشراء الذهب من محلات موثوق بها والتأكد من صحته لتفادي أي تلاعب.