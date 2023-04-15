استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 18 بـ1946 جنيها

تواصل أسعار الذهب اليوم السبت، استقراراها خلال تعاملات منتصف اليوم حيث يعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين لذلك يعد الذهب من أفضل الاستثمارات الفترة الحالية والدليل على ذلك إقبال المواطنين الفترة الراهنة على شراء السبائك والجنيهات التي لا يصح بيعها إلا للضرورة القصوى وفقا لما قالة عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات على 2594 جنيها بينما استقر جرام الذهب عيار 22 على 2378 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما واصل عيار 21 استقراره داخل محلات الصاغة دون مصنعية ويبلغ سعره الآن 2270 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1946 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

واستقر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة حيث يسجل 1513 جنيها، وبالنسبة لعيار 12 وصل سعره إلى 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم، يشهد هدوءا ملحوظا داخل محلات الذهب دون مصنعية وضريبة؛ إذ يسجل 18160 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة 80682 جنيها.