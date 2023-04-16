أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر.. وتوقعات بزيادة الإقبال في العيد

يواصل سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر استقراره داخل محال الذهب بدون مصنعية وضريبة، حيث تعتبر أسعار الذهب الفترة الحالية في مصر عادلة ومشجعة على الشراء، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يزداد فيه الزواج لذلك يجب على المواطنين عند شراء الذهب الحذر من المشغولات المغشوشة والشراء من محال موثوق بها بحسب ما قاله ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

وترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر والذي جاء كالتالي:

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم 2594 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

- يسجل جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة دون مصنعية 2378 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2270 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- بالنسبة لعيار 18 يبلغ سعر الشراء الخاص به 1946 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1513 جنيها للشراء بينما يبلغ سعر عيار 12 اليوم 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ويشهد الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم هدوءا ملحوظا في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة حيث يسجل الآن 18,160 جنيها كما يبلغ كيلو الذهب 2594286 جنيها للشراء وعن الأونصة تختلف أسعارها حسب الجرام تسجل اليوم 80682 جنيها.