اعرف آخر أسعار الذهب من أعيرة 14 و18 الأقل سعرا قبل العيد

مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، تشهد محلات الصاغة بجميع أنحاء الجمهورية، إقبال من جانب المقبلين على إتمام الخطبة والزواج خلال أيام العيد.

ورغم الارتباك الذي تشهده أسواق الذهب حاليا عالميا ومحليا، ما أثر بشكل كبير على أسعار الذهب، إلا أنّ هناك أعيرة ذهبية متاحة في أسواق ومحلات الصاغة بأسعار مناسبة، لمن يرغب في الشراء، وفق ما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب اليوم

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الأسواق المصرية، عن أنّ محلات الصاغة توفر الذهب من عيارات 12 و14 و18، إضافة إلى الأعيرة الأعلى والأغلى قيمة للأعيرة من 21-22-24 من المعدن الثمين.

- عيار 12 نحو 1291 جنيها للبيع، مقابل 1297 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 نحو 1507 جنيها للبيع، مقابل 1513 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 نحو 1937 جنيها للبيع، مقابل 1946 جنيها للشراء.

- عيار 21 نحو 2260 جنيها للبيع، مقابل 2270 للشراء اليوم.

- عيار 22 نحو 2368 جنيها للبيع، مقابل 2378 جنيها للشراء.

- عيار 24 نحو 2583 جنيها للبيع، مقابل 2594 جنيها للشراء.

وفي السياق ذاته، توقّعت شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب طوال فترة الأعياد، سواء عيد القيامة حتى آخر أيام عيد الفطر المبارك منتصف الأسبوع المقبل.