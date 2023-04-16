وزير الخارجية الهندي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية والعالمية

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القضايا الإقليمية والعالمية.

تدوينة تويتر لوزير الشئون الخارجية الهندي

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي عبر تويتر، إن هذه المباحثات أجريت خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع الوزير الأمريكي، وجرى استعراض التقدم الذي تشهده العلاقات الهندية الأمريكية بصورة منتظمة، بالإضافة إلى بحث القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي.

محادثات وزير الخارجية الهندي مع نظيره الأمريكي

ووصف الوزير الهندي محادثاته مع بلينكن بأنها اتسمت بروح الدفء، الذي يسود دائما المحادثات بين الجانبين.

جدير بالذكر أن الوزير الهندى كان قد عقد اجتماعا مع الوزير الأمريكي، في وقت سابق خلال شهر مارس الماضي، حيث بحثا الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أجرى الوزيران محادثات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي استعرضا خلالها التحديات العالمية والإقليمية.