عودة الحركة على الطريق الحر ببنها عقب رفع آثار تصادم سيارة بسيدة

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الحر بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق، ما أدى لإصابتها ونقلها للمستشفى للعلاج والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

إصابة ربة منزل في تصادم على الطريق الحر بنها- شبرا

وكانت ربة منزل قد أصيبت في حادث أثناء عبورها الطريق الحر شبرا- بنها قبل كوبرى الغنايم اتجاه مدينة بنها وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

تفاصيل تصادم الطريق الحر بنها- شبرا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة ربة تدعى سارة . ع . أ صدمتها سيارة رقم 3129 ل ي س بقيادة هانى .م . أ وذلك أثناء عبورها الطريق الحر شبرا- بنها قبل كوبرى الغنايم اتجاه مدينة بنها وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتم نقل المصابة إلى مستشفى بنها الجامعى وتجنيب السيارة إلى جانب الطريق لعدم تعطيل حركة المرور وحفاظا على مصالح السائقين والمسافرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.