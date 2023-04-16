«سلامة الغذاء»: 95 مأمورية رقابية على مصانع الجمهورية في أسبوع

كشفت الهيئة القومية لسلامة الأغذية عن تنفيذ 95 مأمورية رقابية على مصانع المواد الغذائية بمختلف أنحاء الجمهورية، على مدار الأسبوع الماضي، في الفترة بين 8 و14 أبريل 2023، بالإضافة إلى تنفيذ 46 زيارة للفحص والتفتيش والاعتماد، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي الـ11، الذي صدر عن المركز الإعلامي للهيئة اليوم الأحد.

تضمن التقرير العديد من الأنشطة التي تم تنفيذها على مدار الأسبوع، منها مشاركة الهيئة في إعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي الأول للصحة الواحدة في مصر، والذي أطلق كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في مصر.

وشارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في فعاليات احتفالية إطلاق الإطار الاستراتيجي، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

تعزيز التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا

كما التقى الهوبي مع سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إيمي لورينسون، يوم الثلاثاء 11 أبريل، وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، لاسيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية خاصة فيما يتعلق بنظم الفحص والرقابة وتحليل المخاطر، وكذا الاستفادة من تلك الخبرات في مجال صناعة الألبان ومنتجاتها والاستعانة بها لرفع كفاءة قطاع الألبان في مصر على المستويين الأكاديمي والبحثي.

كما شاركت الدكتورة رشا جلال، مدير عام إدارة تسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بالهيئة، في اجتماع موسع مع شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، بحضور عدد كبير من المصنعين والشركات المنتجة أعضاء الغرفة، وناقش الاجتماع الإرشادات المنظمة لتسجيل الأغذية الخاصة وتوسيمها، في ضوء قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والقرار المكمل له رقم 13 لسنة 2021.

أنشطة الإدارات المختلفة بهيئة سلامة الغذاء

وفيما يخص أنشطة الإدارات المختلفة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع، فقد قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 95 مأمورية على مصانع الأغذية في كافة المحافظات، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة خلال الأسبوع الثاني لشهر إبريل 4 مصانع، كما استوفت 4 مصانع لاشتراطات الهيئة، ويجري إدراجها ضمن القائمة البيضاء، كما قامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بتسجيل عدد 70 منتج أغذية خاصة.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 46 زيارة، بواقع 25 زيارة فحص، و21 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي، فيما بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 2 مورد أولي، كما استوفت 1 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة، ويجري إدراجها بالقائمة البيضاء .

عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3750 رسالة

ولفت التقرير الأسبوعي إلى أن إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة أصدرت 1605 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال هذا الأسبوع، كما قامت الإدارة بتمثيل الهيئة باجتماع لجنة الخضر والفاكهة ومنتجاتها بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3750 رسالة، بإجمالي 165125 طناً.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1335 رسالة بإجمالي 240510 طن، تم رفض 15 رسالة منها.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على متابعة الأداء الوظيفي وسير العمل في مختلف فروع هيئة سلامة الغذاء، وجه رئيس الهيئة بتشكيل فريق من فاحصي الإدارة العامة للواردات الغذائية، لعقد دورات تدريبية لمدة أسبوع، لتحسين كفاءة الأداء الوظيفى لفريق عمل الهيئة بميناء دمياط.