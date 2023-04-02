هيئة سلامة الغذاء: حملات مفاجئة على المجازر والمطاعم ومراكز الألبان

شنت الإدارة العامة للرقابة على المصانع، 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 8 مصانع.

وبحسب تقرير هيئة سلامة الغذاء، فإنّه فيما يخص الإدارة العامة للأغذية الخاصة فقد قامت الإدارة بتسجيل 86 منتج مكمل غذائي خلال الأسبوع الماضي ، وتم تحديث القائمة البيضاء وإدراج 4 مصانع مكملات غذائية عن شهر مارس، ليصبح عدد المصانع المدرجة بالقائمة البيضاء 21 مصنعًا مستوفي لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى الآن.

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر، فقد نظمت الإدارة 9 زيارات فحص بواقع 8 زيارات لمجازر دواجن وزيارة لمجزر لحوم، كما قام فريق التفتيش بالإدارة بضبط دواجن وأجزاء دواجن مجهولة

وحضر ممثلو إدارة المجازر لقاءً مع وفد من وزارة الزراعة الروسية بدعوة من جهاز التمثيل التجاري المصري وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري وتوقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين، وتمّ عرض الاشتراطات المصرية الملزمة لاستيراد المنتجات الغذائية الروسية ذات الأصل الحيواني إلى مصر، كذلك فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية فقد تم تحديث القائمة البيضاء لمنشآت تداول الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وإدراج 8 مصانع أسماك جديدة، ومركبي سفن صيد أسماك.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم شن 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكّد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

فحص 4025 ألف ترخيص

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 4025 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية ، بالإضافة إلى تسجيل 1824 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما تمّ عمل 22 معاينة خلال الأسبوع الماضي ليصبح العدد الإجمالي للمعاينات 379 معاينة من بداية العام.

وأجرت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات بواقع زيارة واحدة للفنادق، 50 زيارة للمطاعم، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 4 مطاعم، وفندقين.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تمّ عمل 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات، وتمّ استيفاء 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 35 محلبًا حتى الآن.

حملات لمصانع الأغذية

وبالنسبة لأنشطة فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء على نطاق مختلف المحافظات، قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بضبط 58 ألف عبوة عصير تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها، وضبط 51 كيلو جبنة موزاريلا منتهية الصلاحية، و75 طبق كبدة و14 طبق لحم مفروم به تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.