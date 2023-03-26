هيئة سلامة الغذاء: حجم الغذاء المهدر في مصر 10 ملايين طن سنويا

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن، عن الفترة من 18 – حتى 24 مارس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة كتالي مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في المؤتمر الثالث لسلامة الغذاء العربي الذي عقد يوم السبت الموافق 18 مارس الجاري، ونظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عادل رحومة.

حجم الغذاء المهدر في مصر لكل فرد

وكشف الدكتور طارق الهوبي، عن أنّ حجم الغذاء المهدر في مصر لكل فرد يقدر بنحو 91 كيلوجراما بإجمالي 10 ملايين طن سنويا، لافتًا إلى خطورة ذلك وما يمثله من تحدٍ كبير على المستوى الاقتصادي، خاصة مع حجم المياه التي تستخدم لزراعة تلك المحاصيل الغذائية في ظل تحدي نقص المياه.

وأضاف الهوبي أنّ الأغذية المهدرة تعد عبئًا على البيئة حيث تمثل 3 ملايين طن غازات دفينة لتأتي بذلك كثالث أكبر مصدر للاحتباس الحراري بعد أمريكا والصين.

التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة

وزار الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقر الهيئة في ميناء دمياط وبورسعيد، وخلال زيارته لفرع الهيئة بميناء دمياط إلتقى الهوبي اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الميناء، وتفقد أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء.

كما تفقد الهوبي أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في الميناء، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة، وذلك في إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والمواني الجمركية، وحرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة والعمل على تسهيل حركة التجارة و دعم الصادرات الغذائية المصرية.

وفيما يتعلق بأنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 85 زيارة فحص في كافة محافظات الجمهورية، كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الأسبوع الماضي 11 مصنعًا، هذا وقد تم استيفاء 3 مصانع لاشتراطات الهيئة وجار إدراجها ضمن القائمة البيضاء.