إمساكية اليوم الأحد 25 رمضان 2023 ومواقيت الصلاة

كشف دار الإفتاء المصرية، عن إمساكية اليوم الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان 2023، في محافظة القاهرة وعدة محافظات أخرى، لمعرفة المواقيت الرسمية للصلاة.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إمساكية اليوم الأحد في محافظة القاهرة، على هذا النحو:

إمساكية اليوم الأحد 16 أبريل

وفق بيان من دار الإفتاء، فإنّ موعد الإمساك 03:37 ص، الفجر 03:57 ص، الشروق 05:27 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:23 م، والعشاء - 07:44 م.

إمساكية غدا الاثنين 17 أبريل

وأوضحت إمساكية غدا الاثنين، أنّ الإمساك يكون في تمام الساعة 03:35 ص، الفجر 03:55 ص، الشروق 05:26 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:23 م، والعشاء 07:44 مساء.

إمساكية الثلاثاء 18 أبريل

ويأتي الإمساك يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل في تمام الساعة 03:34 ص، الفجر 03:54 ص، الشروق 05:25 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:24 م، والعشاء 07:45 مساء.

إمساكية الأربعاء 19 أبريل

وفي إمساكية الأربعاء 19 أبريل يكون الإمساك عند الساعة 03:33 ص، الفجر 03:537 ص، الشروق 05:24 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:24 م، والعشاء 07:46 م.

إمساكية الخميس 20 أبريل

وفي اليوم الأخيرة لشهر رمضان حيث إمساكية الخميس 20 أبريل، فالإمساك عند الساعة 03:31 ص، الفجر 03:51 ص، الشروق 05:23 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 03:30 م، المغرب 06:25 م، والعشاء 07:47 م.