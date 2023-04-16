خريطة الظواهر الجوية خلال طقس الأيام المقبلة.. نشاط رياح وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

طقس الأسبوع الحالي

وتشهد جميع الأنحاء عدة ظواهر جوية ما بين شبورة مائية ونشاط رياح وفرص لسقوط أمطار، وتستعرض «الوطن» خريطة الظواهر الجوية على مدار الأسبوع وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شبورة مائية

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد وجود شبورة مائية صباحا، لذا على السائقين توخي الحذر خلال القيادة.

نشاط رياح مثيرة للأتربة

تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة وسيناء لنشاط رياح محملة بالأتربة والرمال على مدار الأسبوع.

فرصة سقوط أمطار

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

فيما تتعرض عدة أماكن لوجود أتربة عالقة بالهواء على فترات متقطعة من النهار بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.