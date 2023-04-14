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الغرفة التجارية: توفير ملابس عيد الفطر في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

كتب:

مريم حنفي
12:14 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
ملابس جاهزة

ملابس جاهزة

قال يوسف إبراهيم عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن بداية من شهر أبريل الجاري شهدت العديد من محلات الملابس الجاهزة إقبالا من جانب المواطنين على شراء ملابس العيد التي تختلف أسعارها حسب المنطقة والمحل. 

 

أعياد المسلمين والأقباط تنعش مبيعات الملابس الجاهزة 

وأضاف إبراهيم أن الإقبال ليس بسبب اقتراب عيد الفطر فقط بل هناك إقبال الفترة الحالية من جانب المواطنين الأقباط على شراء الملابس الجاهزة استعدادا للأعياد الخاصة بهم. 

 

طرح ملابس العيد بمعارض أهلا رمضان 

وأوضح عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية أن معارض أهلا رمضان قامت منذ النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بطرح العديد من الملابس والأحذية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية بأسعار مخفضة والغرض من ذلك تخفيف أعباء الأسعار المطروحة في المحال التجارية الأخرى، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

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بقلم مريم حنفي