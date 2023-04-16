حالة الطقس غدا الاثنين 17-4-2023.. أجواء حارة على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل طقس غدا الاثنين 17-4-2023، حيث يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها بشأن حالة الطقس غدا، أنّ درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 31 مئوية، وتكسر حاجز 35 درجة جنوب البلاد، مع وجود أتربة عالقة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ الرياح تكون نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا، كما يلي:

- القاهرة 33 - 17

- العاصمة الإدارية 33 - 17

- أكتوبر 34 - 16

- بنها 33 - 17

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 34 - 17

- شبين الكوم 34 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 29 - 15

- بورسعيد 29 - 15

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 33 - 16

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 30 - 12

- كاترين 27 - 10

- الطور 37 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 32 - 21

- الإسكندرية 31 - 16

- العلمين الجديدة 30 - 15

- مطروح 28 - 14

- السلوم 26 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 31 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 35 - 15

- بني سويف 34 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 36 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 36 - 16

- أبوسمبل 35 - 20