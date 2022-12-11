«التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية».. برنامج تدريبي بقصور الثقافة غدا

تفتتح هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج التحول الرقمي عبر تقنية البث المباشر، غدا، لـ50 متدربا ممن اجتازوا اللقاءات التثقيفية لبرنامج بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية، في المحافظات المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وجاء البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والاتصالات، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، وبتنفيذ من الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والإدارة العامة لتقييم البرامج، برئاسة الدكتورة بسنت صلاح الدين.

مصر الرقمية

ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويعيد بناء الإنسان المصري للارتقاء بمستوى حياة المواطنين، عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.