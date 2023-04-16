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وزير البترول يوجه بالالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك

كتب:

مارينا رؤوف
12:57 م | الأحد 16 أبريل 2023
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول، بما لديها من تاريخ عريق وخبرات وما تضطلع به من مسئوليات في تنمية وحسن استغلال الثروات البترولية واستمرارها في تقديم أداء متميز بفكر اقتصادي ابتكاري وواعي.

 

أهمية الحلول الابتكارية

وأشار خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذي للهيئة إلى أهمية الحلول الابتكارية والأداء غير التقليدي المتميز والسريع وخاصة في ظل المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات، مشيراً إلى أن الهيئة تمثل الجهاز التنفيذي للوزارة.

 

الهدف من زيادة الثروات البترولية

ووجه الوزير بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام والتكامل بين الشركات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الأجانب، وخاصة فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج الذي يعد حجر الزاوية في الأنشطة البترولية.

ولفت إلى أهمية الإسراع في تطبيق التحول الرقمي وتطبيق نظام الـERB في وقت أصبحت التكنولوجيا من أهم الأدوات التي تدعم جهود إحكام الرقابة والمتابعة بما يسهم فى تعظيم وتحسين الأداء وتقليل الاستهلاك والمصروفات.

وذلك إلى جانب الاستمرار في تحديث وتطوير الكيانات القائمة وآليات العمل والمتابعة المراقبة وتمكين الشباب الجاد والمؤهل على أعلى المستويات، وأن ذلك ينعكس على استمرار ما تحقق من إنجازات وعلى رأسها ما نشهده من استقرار فى تأمين إمدادات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، والمحاسبون أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية وخالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.