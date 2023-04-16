5 نصائح لوجبة إفطار صحية لمرضى السكر.. تعرف عليها

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح لوجبة إفطار صحية لمرضى السكر، على النحو التالي:

وجبة الإفطار الصحية لمرضى السكر

- ابدأ فطارك بتناول كوب من الماء مع التمر واللبن.

- حاول ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 40 إلى 45%.

- تجنب تناول الحلويات ويفضل تناول ثمرة فاكهة.

- تجنب شرب الشاي والقهوة.

- امتنع عن السمن الصناعي وقلل الملح.

وطالبت وزارة الصحة عبر المنشور، أن لا ينسى المريض استشارة الطبيب عن ميعاد الأدوية مع وجبة الإفطار.

تناول مرضى السكر الطعام خلال وقت السحور حتى لا يصاب بالهبوط

وطالبت وزارة الصحة عبر المنشور مرضى السكر، بالاعتناء بصحته خلال شهر رمضان وأنه يجب على مريض السكر تناول الطعام خلال وقت السحور، حتى لا يصاب بالهبوط، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة المنتظمة، سوف تقلل فرص الإصابة بمرضى السكر بنسبة 27%.

من جانبه، قال خالد حسن كشك استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد مستشفى الكهرباء بألماظة، أنه فى أثناء الصيام يقل مستوى الجلوكوز بالدم وبالتالي يقل إفراز الإنسولين فيحدث تكسير لمادة الجلايكوجين ليزيد معها مخزون الجلوكوز في الدم، لافتا إلى أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يحدث هبوط ضئيل لمتوسط مستويات الجلوكوز في الدم في الأيام الأولى من شهر رمضان ثم يتكيف الجسم على الوضع الجديد خلال مدة تصل إلى 20 يوما تقريبا و لكن جميع هذه التقلبات تعد داخل النطاق الفسيولوجي الطبيعي.

وأشار «كشك»، إلى أنه يمكن أن تتراوح أعراض انخفاض السكر بالدم بين الأعراض الخفيفة إلى الشديدة وتشمل «الارتباك – الصداع- التعرق – النعاس – الدوخة – الضعف العام – الجوع – ضربا القلب المتسارعة».