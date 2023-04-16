إصلاح كسر في ماسورة مياه بمطلع الكوبري الدائري بمنطقة أثر النبي «صور»

تلقت غرفة عمليات حي مصر القديمة بالقاهرة بلاغا بوجود كسر ماسورة مياه بمطلع الكوبري الدائري بناحية أثر النبي، ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالاستجابة الفورية للتعامل مع الموقف.

التحرك فور تلقي البلاغ

وتلقت غرفة العمليات بحي مصر القديمة بلاغا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه في مطلع الدائري، بمنطقة أثر النبي، ووجه أيمن سعيد رئيس الحي، بسرعة التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح الكسر حفاظاً على مصالح المواطنين.

التعامل مع الموقف

وانتقل مسؤول الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بالحي، بمرافقة المهندس المسؤول عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع انفجار الماسورة، ومتابعة أعمال الإصلاح، كما تم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة، وتم التعامل مع الموقف، حتى تم الإصلاح.