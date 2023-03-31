شركة مياه القاهرة تنظم حملات توعية بالمدارس لترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حملات توعية لطلاب المدارس لدعم ثقافة ترشيد استهلاك والحفاظ على مياه الشرب تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم تنفيذ حملات التوعية علي مدار الأسبوع بعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة شملت إدارتي المطرية والخليفة والمقطم التعليمية مستهدفة طلاب التعليم الاساسي باعتبارها أكثر فئة مستهدفة لرفع ثقافة الوعي المائي وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع مياه الشرب لدي طلبه المدارس.

إقامة مسابقات

وأضاف الشيمى، أن الحملات شملت الانشطة ندوات توعوية وإذاعة مدرسية ومسرح عرائس وورش رسم وتلوين وعمل مسابقات توعوية بالقاهرة وتوزيع جوائز لحث الطلاب على الترشيد، بالإضافة للألعاب التفاعلية التي ترسخ مفاهيم الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

أنشطة توعية وحملات

وأكد الشيمي على ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة لترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات الجمهور ودعم الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه واستكمال تنفيذ أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع الأحياء على مستوى محافظة القاهرة.