«الإنجيلية» تنظم حفل إفطار لمزارعي سوهاج برعاية التحالف الوطني (صور)

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إفطارا لـ 1500 من أهلنا المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة ازرع في محافظة سوهاج.

وجاء ذلك بحضور محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة كتف في كتف وبهذه المناسبة الكريمة، إفطار لـ 1500 من أهلنا المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة ازرع في محافظة سوهاج بجانب توزيع 1800 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة ازرع.