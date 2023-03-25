«القليوبية» تعتمد جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت محافظة القليوبية، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس والابتدائي الاثنين المقبل ولمدة 4 أيام حتى الخميس، حيث جرى اعتماد الجدول وإبلاغ المدارس به لبدء الامتحانات طبقا للقرار الوزاري 167 لسنة 2022.

«الوطن» تستعرض جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي وضوابط أداء الامتحانات في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تقرر انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمدارس المحافظة والإدارات التعليمية اعتبارا من الاثنين إلى الخميس المقبل وفق الجدول التالي:

- الاثنين 27 مارس اللغة العربية والخط والتربية والدينية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة.

- الثلاثاء 28 مارس الرياضيات والمهارات المهنية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة.

- الأربعاء 29 مارس الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمدة 90 دقيقة لكل مادة.

- الخميس 30 مارس العلوم واللغة الإنجليزية، لمدة 90 دقيقة لكل مادة.

ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية

وأوضح البيان أن ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالقليوبية كالتالي:

- يتم عقد المهمة بدءا من الفترة الثانية في اليوم الدراسي

- تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات

- يوزع المعلم على الطلاب عدد من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة منها

- يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كما يلي:

5 درجات التخطيط الجيد

5 درجات جدية العمل

25 درجة المنتج النهائي

الإجمالي: 35 درجة.