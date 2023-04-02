القليوبية تعتمد جدول امتحانات المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائي الترم الثاني

أعلنت محافظة القليوبية، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس والابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة الاثنين المقبل 10 أبريل، ولمدة 5 أيام وفق الجداول المعتمدة، حيثما جرى اعتماد الجدول وإبلاغ المدارس به لبدء الامتحانات، طبقا للقرار الوزاري 167 لسنة 2022.

«الوطن» تستعرض جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، وضوابط أداء الامتحانات في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي 2023

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه تقرر انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمدارس المحافظة والإدارات التعليمية اعتبارا من الاثنين 10 أبريل الجاري وفق الجدول التالي:

- الاثنين 10 أبريل الجاري اللغة العربية والخط والتربية والدينية، لمدة فترة دراسية لكل مادة.

- الثلاثاء 11 أبريل الجاري العلوم لمدة فترة دراسية.

- الأربعاء 12 أبريل الجاري اللغة الإنجليزية، لمدة فترة دراسية.

- الثلاثاء 18 أبريل الجاري الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة فترة دراسية لكل مادة.

- الأربعاء 19 أبريل الجاري الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية لمدة فترة دراسية لكل مادة.

ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية

وأوضح البيان أن ضوابط أداء امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالقليوبية الفصل الدراسي 2023 للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة كالتالي:

- عقد المهمة بدءا من الفترة الثانية في اليوم الدراسي.

- يسير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية، دون تعطيل بقية الحصص حتى نهاية اليوم.

- يقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم.

- تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات.

- يوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام الأدائية المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة منها.

- يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كما يلي:

5 درجات التخطيط الجيد

5 درجات جدية العمل

25 درجة المنتج النهائي

الإجمالي: 35 درجة