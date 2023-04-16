خالد خلال: «هل هلالك» نافذة ثقافية وفنية متاحة لكل الأسرة المصرية

أعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن سعادته بنجاح برنامج هل هلالك للسنة السابعة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الفترة من 8 حتى 22 رمضان مجانا للجمهور، بساحة مركز الهناجر للفنون.

ووجّه المخرج خالد جلال، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعمها ورعايتها للبرنامج، كما قدم الشكر للجهات المشاركة، ولكل العاملين بالقطاع، لما قدموه من جهد طوال فترة البرنامج وانطلاقه بصورة تليق باسم ومكانة وزارة الثقافة.

هل هلالك 7

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في بيان، إن برنامج هل هلالك، نافذة ثقافية وفنية متاحة لكل الأسرة المصرية، فلمدة 15 ليلة عرض شهدت ساحة الهناجر إقبالا جماهيريا كبيرا، على أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، كما زاد الإقبال بشكل ملحوظ على الورش الفنية في ركن الطفل بإشراف الفنانة سها كحيل.

وأكد جلال، أن القطاع يحرص كل عام على الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، وبحضور وزيرة الثقافة يكرم كوكبة من أبطال النصر العظيم من القوات المسلحة، وأيضا عدد من الفنانين والمبدعين الذين قدموا أعمالا فنية مميزة شقت طريقها بنجاح إلى وجدان الشعب المصري.

الفرق تجذب أنظار الجمهور

وأشار جلال إلى أن الفرق الفنية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مثل فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة أنغام الشباب، جذبت أنظار جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لحب الجمهور لمثل هذه الفنون التي تحمل وتحافظ على الهوية المصرية والتراث الشعبي الأصيل.

وأضاف المخرج خالد جلال، أن تنوع فقرات برنامج هل هلالك بنسخته السابعة، ساهم في جذب الجمهور بمختلف الفئات والأعمار، وأضفى المزيد من البهجة والسعادة في نفوس رواد البرنامج، إذ قدمت أمسية شعرية غنائية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، إلى جانب مشاركة كوكبة من المطربات والمطربين المتميزين في إحياء ليالي برنامج هل هلالك، والتغني بأغنيات زمن الفن الجميل، والتراث والمواويل الشعبية والسيرة الهلالية.

وتابع رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أنه اهتماما بأبنائنا من ذوي الهمم، ودعمهم ومساندتهم لدمجهم في المجتمع، شاركت مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، في تقديم مجموعة من أشهر الأغاني عن رمضان حازت إعجاب الجمهور.