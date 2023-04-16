استقرار سعر جرام الذهب عيار 21.. والأوقية بـ2004 دولارات

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023 في الصاغة في منتصف التعاملات، استقرارا، حيث إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2594 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2270 جنيهًا.

وجاء سعر الذهب اليوم الأحد 16-4-2023 في الصاغة، باستقرار في السوق خلال منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الآن، 2594 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21، خلال منتصف التعاملات اليوم، وصل إلى 2270 جنيهًا.

سعر جرام الذھب عیار 18

ووصل سعر جرام الذھب عیار 18، إلى 1946 جنيهًا، وعيار 14 بـ1513 جنيهًا، وعيار 12 بـ1297 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 18160 جنيه الشراء بدون مصنعية وضريبة، وكيلو الذهب وصل إلى 2594286 جنيهًا وبالنسبة لسعر الأونصة تختلف أسعارها حسب الجرام حيث إن وصلت خلال منتصف التعاملات اليوم 80682 جنيهًا للشراء، وسعر الأوقية 2004 دولارات.