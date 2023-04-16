هل يتراجع سعر الذهب قريباً؟.. ضغوط قوية للدولار وعوائد السندات

يكشف التطور التاريخي لأسعار الذهب في البورصات العالمية عن فترات ازدهار للمعدن الأصفر سجل فيها أعلى مستوى تاريخي، وأخرى فقد فيها المعدن النفيس بريقه، تحت ضغط الدولار القوي، ليخسر كثيراً من مكاسبه التي حققها في فترات سابقة.

أعلى سعر للذهب لمدة بضعة أسابيع

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 2074.88 دولار للأوقية، في أغسطس من عام 2020، ومنذ ذلك الحين، ظل متأرجحاً بين الصعود والهبوط، متأثراً بقوة الدولار والعائد على السندات.

الذهب خسر من مارس حتى سبتمبر 2022

خلال عام واحد، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في مارس 2022 بعد أيام من بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ثم تراجع السعر إلى أدنى مستوى في سبتمبر 2022، ليسجل مستوى 1650 دولار للأوقية، قبل أن يعاود الصعود مجدداً وصولاً إلى 2048 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، قبل أن يتخلى سريعاً عن 48 دولاراً، ويهبط لمستوى 2000 دولار للأوقية.

هل يتراجع سعر الذهب قريباً؟

فشل سيناريو انهيار عدد من البنوك الأمريكية في مارس الماضي، في منح الذهب مزيد من الصعود، بعدما تبين أن الأزمة المصرفية الأمريكية محدودة، كما كشفت هذه الأزمة عن استعداد لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مجدداً دون الخوف من دفع الاقتصاد الأمريكي للركود.

ومن المتوقع، بحسب تصريحات مسؤولين، قيام البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه الشهر المقبل، وهي زيادة تكفل خفض سعر الذهب عالمياً أمام صعود جديد للدولار الأمريكي.