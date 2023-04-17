موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على شاشة قناة ON في رمضان 2023

ينتظر الكثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 7، موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023، وذلك لمتابعة أحداث العمل الكوميدي الذي يُعرض على شاشة قناة أون ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها القناة خلال السباق الرمضاني 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يناقش عدد من القضايا.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023، يأتي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحا، والساعة 12:30 ظهرا، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح الخطأ:5/6

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في رمضان 2023، يستكمل رحلة بحث الكبير أوي عن اسم الشخص التي تنوى عمته الكبيرة فحت التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم أن تتزوج به، لكنها ترفض إخباره بالاسم لأن بينه وبين الكبير أوي مشاكل كثيرة.