عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح اعلنتها مدريه الاوقاف بمطروح والتي وفرتها بجميع مراكز ومدن المحافظه والمناطق السكنيه الكبيره لاستقبال المواطنين من اهالي مطروح والزائرين في جميع الساحات والمساجد وتجهيزها طبقا لتعليمات وزارة الاوقاف التي اصدرتها بشأن إجراءات صلاة عيد الفطر 2023.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح ارتقعت بعد السماح من وزارة الاوقاف بفتح المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة حسب الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ"الوطن" وهي كالتالي:

- المسجد الكبير بمطروح.

- مسجد التنعيم بمطروح.

- ساحة صلاة العيد في منطقة اللوكس بمطروح.

- ساحة صلاة العيد في الكيلو 4 حي الزهور.

- ساحة صلاة العيد بالكيلو 7 حي الشروق.

- ساحة صلاة العيد بمنطقة مينا حشيش وعزبة الدربالي.

- ساحة صلاة العيد في مدينة الحمام.

- ساحة صلاة العيد في مدينة العلمين.

- ساحة صلاة العيد في مدينة الصبعة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة رأس الحكمة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة العيد في مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة العيد في مدينة السلوم.

- ساحة صلاة العيد في مدينة سيوة.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح

وحول عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح أكد وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أنه جرى تجهيز جميع المساجد بنطاق المحافظة بجانب متابعة مديري إدرات الاوقاف بمدن مطروح لتجهيز ساحات الصلاه في المناطق الفتوحه ومراكز الشباب بالتعاون مع أئمة المساجد لتكون جميعها جاهزه لاستقبال المصلين من الرجال والسيدات من خلال مصلى خاص لكل منهما في كل ساحه ومسجد في عيد الفطر 2023.