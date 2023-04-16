رمضان 29 أم 30 يوما؟.. اعرف موعد عيد الفطر المبارك وفق حسابات الفلك

موعد عيد الفطر المبارك وفق حسابات الفلك، وإذا كان رمضان 29 أم 30 يوما، أصبح محل تساؤل من جانب المواطنين، رغم إعلان معهد البحوث الفلكية، أنّ الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، والخميس 20 أبريل هو المتمم لشهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية.

رمضان 29 أم 30 يوما؟

وأضاف معهد البحوث الفلكية في منشور رسمي، أنّ هلال شهر شوال يظهر مساء الخميس 29 رمضان، 20 أبريل الجاري، لذا سيكون أول أيام عيد الفطر سيكون الجمعة الموافق 21 أبريل.

وأشار البحوث الفلكية، إلى أنّ الموقف النهائي للإعلان عن أنّ رمضان 29 أم 30 يوما وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، يرجع للرؤية الشرعية من خلال دار الإفتاء المصرية، التي تستطلع هلال شهر شوال بعد صلاة مغرب الخميس المقبل.

إجازة عيد الفطر

وكان مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي موعد إجازة عيد الفطر، حيث ستبدأ يوم الخميس 20-4-2023 وتستمر حتى الثلاثاء 25-4-2023، وهي إجازة لمدة 6 أيام ومدفوعة الأجر.