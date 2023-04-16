الكثبان الرملية تنعش سياحة اليوم الواحد بكفر الشيخ.. آلاف الزائرين سنويا

أبدع الخالق عز وجل في تشكيل لوحة فنية رائعة وجذابة من وحي الطبيعة، وسط الرمال الساحرة الصفراء بأشكالها المتنوعة إلا وهي الكثبان الرملية وجمالها البارع والذي يغطي شواطئ مركزي البرلس وبلطيم، في محافظة كفر الشيخ، والتي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو متراً، وهو الأمر الذي جعلها مزار قوي للسياحة الاستشفائية داخل تلك الكثبان الرملية والتلال المرتفعة بطول نحو 40 كيلو متراً.

ولعل أبرز ما يميز سياحة اليوم الواحد في التلال والكثبان الرملية بالبرلس، وبلطيم وتوافد الآلاف للاستمتاع ضمن رحلات للتصوير منذ شروق الشمس والتي تسطع بنورها مع مطلع كل صباح، علاوة على مشاهدة جمال البحر الأبيض المتوسط من فوق تلك المرتفعات التي تملأها أشجار النخيل، والعنب، والتين، وسط طقوس تجعل الوقت يمر كما تمر الثواني، الطبيعة التي أبدعها الله عز وجل.

سياحة اليوم الواحد في بلطيم والبرلس

وأكد الدكتور عبدالله علام ، كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن الدراسات الجغرافية تؤكد أن الكثبان الرملية بالبرلس، وبلطيم ، في محافظة كفر الشيخ، هي رمال تمتص أشعة الشمس بكميات كبيرة، والتي يتم تخزينها بداخلها، فهي دافئة في فصلي الشتاء المنقضي، وفصل الخريف الجاري، لافتاً إلى أنها رمال ذات طبيعة متعرجة تجعلها من أفضل أنواع التلال والكثبان الرملية في مصر، كما أنها تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وجمالة الساحر.

وأضاف "علام"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه أجرى دراسة على الزائرين لتلك الرمال خلال فصول السنة، والذين يقدمون إليها من كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وكذلك من بعض البلدان العربية، وهم يقدرون بالآلاف من الزائرين سنويا، سواء لالتقاط الصورة التذكارية، أو لعلاج الالتهابات المفاصل وألم الظهر.

وأوضح الدكتور "عبدالله"، أن التلال الرملية والكثبان الرملية الممتدة بطول نحو 40 كيلو متراً في سواحل محافظة كفر الشيخ، لها مميزات عدة منها كالتالي:

كونها تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو متراً.

تمتد لنحو 40 كيلو متراً علي سواحل البحر المتوسط وتقاربها من بعها البعض.

تتميز رمالها بتخزين أكبر قدر من أشعة الشمس والتي تخرج تكون دفئة في فصل الشتاء.

تقع علي الطريق الدولي الساحلي المار من كفر الشيخ والذي يربط محافظات الجمهورية.

حماية طبيعة لشواطئ البرلس من النحر

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، في تصريح خاص للوطن، أن سياحة اليوم الواحد، في محافظة كفر الشيخ، سياحة واعدة كونها بها جميع مقومات الطبيعة الخلابة والساحرة والتي تجذب الزائرين في واحدة من الطبيعة المتفردة بالجمال، مشيراً «أننا نحافظ على تلك الثروة والكنز الكبير للرمال الصفراء الرائعة للكثبان كونها مزار سياحي رائع، كما أنها أحد الرواسي الثابتة لحماية شواطئ البرلس، وبلطيم، من النحر».