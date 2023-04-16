موعد تفعيل التوقيت الصيفي بجميع المحافظات.. ووقت إعلاق المحلات

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تفعيل التوقيت الصيفي في جميع المحافظات، بعد توقف دام لمدة بلغت نحو 7 سنوات، ضمن سعي الحكومة لتوفير الطاقة والحد من استخدامها في مختلف المؤسسات الحكومية، إذ يبدأ تفعيل التوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية أكتوبر المُقبل حتى يعود تطبيق التوقيت الشتوي مرة أخرى.

وأعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، تغيير مواعيد رحلاتها المحددة سابقًا بسبب موعد تفعيل التوقيت الصيفي الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد تفعيل التوقيت الصيفي في جميع المحافظات وفائدته ومواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما هو التوقيت الصيفي في مصر؟

وفيما يخص التوقيت الصيفي في مصر فإنّه يعني تغيير التوقيت الرسمي في مختلف المحافظات بتقديم الساعة لمدة ساعة واحدة لفترة معينة من السنة، فيزداد عدد ساعات النهار بمقدار ساعة بينما تنقص ساعات الليل بمقدار ساعة.

موعد تفعيل التوقيت الصيفي في مصر

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صحفي، عن موعد تفعيل التوقيت الصيفي في مصر 2023، والذي يبدأ من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر 2023، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة.

فائدة التوقيت الصيفي والشتوي

وفيما يخص فوائد التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، فإنّها تتمثل في:

توفير استهلاك الطاقة من خلال استخدام ضوء النهار لفترة أطول.

تخفيض نسب الجرائم والحوادث.

تخفيف حركة السير.

مواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي

وفيما يخص مواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي فإنّ مواعيد غلق وفتح المحلات في الصيف والمولات التجارية 2023 تبدأ يوميًا من 7 صباحًا وتُغلق في تمام الساعة 11 مساءً، بينما يتم مد العمل خلال أيام الإجازات و«الويك إند» يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن الأعياد الرسمية.

وتتضمن مواعيد عمل المحلات في التوقيت الصيفي، يتم السماح للعمل في المحلات والمولات حتى الساعة 12 منتصف الليل، بينما يستثنى من هذه المواعيد الكافيهات والمطاعم والبازارات التي تم تحديد بدء العمل فيها من الساعة 5 فجرًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.