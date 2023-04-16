أعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، عن الانتهاء من تجهيز كافة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك 2023، في محافظة الغربية، والمنتشرة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وان هناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

وأشار مسؤول في مديرية الأوقاف بالغربية، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحات إداء صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة الغربية، وتم تخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية.. رئيسية وفرعية

وكشف المسؤول طلب عدم ذكر اسمه، عن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية، حيث تضم محافظة الغربية ساحتان رئيسيتان بمدينتي طنطا والمحلة، إلى جانب نحو 370 ساحة فرعية، وأن الساحتين الرئيسيتين هما بمنطقة ستاد طنطا، والثانية بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة الكبرى.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 .. التجهيزات

وأكد مسوؤل مديرية الأوقاف بالغربية، أن كل ساحة من ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الغربية، يتم تجهيزها بكافة التجهيزات الخاصة بصلاة العيد من إعداد الفرش ومكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، إلى جانب تخصيص مكان للسيدات والأطفال من أجل أداء صلاة عيد الفطر 2023 فيه، وعدم وجود تزاحم أو ما يعكر صفو أداء صلاة عيد الفطر والاحتفال عقب ذلك.

وكشف مسؤول الأوقاف، أن أداء صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية، تكون في جميع المساجد التي يكون فيها صلاة الجمعة، إلى جانب الساحات المعروفة بإقامة صلاة العيد فيها كل عام، وأن ذلك ترتيب ذلك يكون بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة وجميع الجهات المعنية، وأن جميع ساحات صلاة عيد الفطر جاهزة لاستقبال المصلين من وقت صلاة فجر يوم العيد.